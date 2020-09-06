Как передает haqqin.az со ссылкой на турецкую газету «Сабах», «молодая женщина, гражданка Азербайджана, являющаяся секретарем посольства Румынии», Н.М. приехала в Стамбул для лечения своей матери. Она с матерью и отцом остановилась в одном из роскошных отелей. (Турецкое издание отмечает, что женщина является гражданкой Азербайджана, неясно, однако, как она работала в посольстве Румынии. Haqqin.az выяснил, что среди сотрудников посольства Азербайджана в Румынии нет женщины с инициалами Н.М. – ред.).

Молодая азербайджанка, приехавшая в Стамбул из столицы Румынии Бухареста для лечения своей матери, пожаловалась на кражу своих денег в люкс-отеле, где она остановилась. Вместо этого ей пригрозили «выбросить из отеля».

Привезенные с собой 27 500 евро они положили в сейф в номере отеля. Н.М. поинтересовалась у сотрудника отеля, насколько надежен сейф.

Через несколько часов семья отправилась в больницу, а когда вернулась, проверила кассу. Именно тогда и была обнаружена нехватка суммы.

Пересчитав деньги, Н.М. обнаружила, что не хватает 2 000 евро. Забеспокоившись, молодая женщина вместе с родителями спустилась в ресепшн и рассказала сотруднику отеля о похищении ее денег. Однако сотрудник отеля ответил женщине, что она не может обвинить их в краже, если открывала кассу со своим паролем. Вспыхнул спор, и менеджер отеля заявил, что женщина унизила их на глазах у клиентов, пригрозив вышвырнуть их из отеля сегодня же вечером.

Н.М. позвонила в полицию, потребовала просмотреть записи видеокамеры и заявила, что пожалуется на руководство отеля, а также на человека, укравшего 2 000 евро из кассы.