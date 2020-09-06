Владимир Решетов, спецкор haqqin.az в Польше 04:22

Демографическая пропасть является одним из важнейших вызовов (если не самым важным), перед которым стоит польское государство, а также многие страны Евросоюза. Велика опасность постепенного уменьшения численности населения при одновременном его старении. Разница между различными измерениями состоит единственно в том, как быстро эти процессы будут происходить. А что касается общей тенденции, то в этом вопросе эксперты едины в оценках. Новейшие, опубликованные месяц назад данные Eurostat, в определенной мере звучат угрожающе. Согласно информации, в следующие десять лет только в Польше убудет 1 миллион человек, а к 2100 году и вовсе - численность населения уменьшится на 10 миллионов.

С другой стороны, процент пожилых людей в трудоспособном возрасте здесь будет больше, чем в остальной Европе. Еще хуже выглядит ситуация с точки зрения предмета статьи, опубликованной в авторитетном медицинском журнале The Lancet, где эксперты прогнозируют, что к 2100 году в Польше население будет составлять всего около 13-15 миллионов. Это драма, на которую нет ответа ни у одной политической силы. И это потому, что весь политический класс во многих странах, в том числе и в Польше, воспринимает современный мир так, что в центре него находится не семья, а так называемая свободная личность. Польское общество — не исключение. В Польше политическая партия проевропейского толка «Гражданская платформа» в свое время, находясь у власти, сознательно избегала попыток решения демографической проблемы. Ныне правящая «Право и Справделивость» выиграла парламентские и президентские выборы дважды подряд, в том числе, благодаря лозунгам и реализуемой программе поддержки семьи. Правда, несмотря на неплохую финансовую помощь в виде ежемесячных пособий семьям с детьми, демографическая ситуация пока еще не улучшилась.

Как пишет издание DoRzeczy, в прошлом о нынешних социальных и жилищных условиях люди могли только мечтать, но вместе с этим сохранялся высокий рост рождаемости. В Европе строго охранялся традиционный уклад многодетных семей. Почти также, как сейчас во многих странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Закавказья. Семья ставилась во главу угла общественных интересов. Нынешние условия для роста рождаемости куда лучше. Однако люди откладывают создание семьи. И мечтают обычно об одном ребенке. Два ребенка в современной европейской семье – большая редкость. Сейчас вместо центральной идеи семьи на первый план вышла идея самореализации личности. При этом речь не идет о том, что семья перестала быть важной ценностью для людей. Очевидно, что она по-прежнему существенна. Однако эмансипация, секуляризация (процесс освобождения общественной жизни от влияния религии) с доминированием вульгарных образов нарушили многовековой уклад семьи и представления о счастливом семейном очаге. Такой процесс касается прежде всего женщин, ибо именно они несут большую часть обязанностей материнства. Материнства, которое большей частью в больших городах воспринимается как некий пограничный пункт, который спорит с сильной эмансипированной, настроенной на самореализацию женщиной. Этот тренд, несмотря на некоторые исключения, свидетельствует, что женщины в Европе все меньше хотят детей и решаются на то, чтобы иметь их в более позднем возрасте. Проблема эта касается не только Польши, стран Балтии, она имеет уже глобальный характер: Запад стареет, Европа вымирает.

Наверное, поэтому Папа Римский Франциск довольно точно охарактеризовал европейский континент как «бесплодную, измученную, еле дышащую бабушку». Прирост виден в тех странах, которые решились на пополнение людских ресурсов за счет миграции. Голоса о таком походе слышны и в Польше, даже среди правого крыла политиков. Один из них Бартломей Раджиевски, лидер Новой Конфедерации даже провозгласил тезис - «100 миллионов поляков к 200-летию обретения независимости». По его мнению, поляки больше не должны зацикливаться на этническом происхождении или религии, и самоопределиться, «как нация исключительно политическая». Идея миграции, конечно, соблазнительная, так как вроде снимает с плеч польского общества груз ответственности за будущее нации. Но беженцы с Ближнего Востока не поддаются чарам либерализма, фактически следует признать, что прирост населения за счет миграции приведет к утрате национальной идентичности и субкультуры. Все отсылки некоторых правых к наследию Речи Посполитой XVI-XVII веков являются анахронизмом, не подходящим современному государству. Следствием такого решения может быть дестабилизация в Польше, что уже видно на примере западных стран. Даже недавние события в Соединенных Штатах Америки, считающихся образом политической нации, показывают, какое большое значение там имеют различия - этнические и расовые. Проблемы, которые должны были быть решены десятилетия тому назад, внезапно вспыхнули с удвоенной силой, дестабилизируя государство. О примерах Франции и Германии в этом вопросе говорить излишне.