Двое детей в современной европейской семье – роскошь и редкость наш обзор
Демографическая пропасть является одним из важнейших вызовов (если не самым важным), перед которым стоит польское государство, а также многие страны Евросоюза. Велика опасность постепенного уменьшения численности населения при одновременном его старении. Разница между различными измерениями состоит единственно в том, как быстро эти процессы будут происходить. А что касается общей тенденции, то в этом вопросе эксперты едины в оценках.
Новейшие, опубликованные месяц назад данные Eurostat, в определенной мере звучат угрожающе. Согласно информации, в следующие десять лет только в Польше убудет 1 миллион человек, а к 2100 году и вовсе - численность населения уменьшится на 10 миллионов.
С другой стороны, процент пожилых людей в трудоспособном возрасте здесь будет больше, чем в остальной Европе.
Еще хуже выглядит ситуация с точки зрения предмета статьи, опубликованной в авторитетном медицинском журнале The Lancet, где эксперты прогнозируют, что к 2100 году в Польше население будет составлять всего около 13-15 миллионов. Это драма, на которую нет ответа ни у одной политической силы.
И это потому, что весь политический класс во многих странах, в том числе и в Польше, воспринимает современный мир так, что в центре него находится не семья, а так называемая свободная личность. Польское общество — не исключение.
В Польше политическая партия проевропейского толка «Гражданская платформа» в свое время, находясь у власти, сознательно избегала попыток решения демографической проблемы.
Ныне правящая «Право и Справделивость» выиграла парламентские и президентские выборы дважды подряд, в том числе, благодаря лозунгам и реализуемой программе поддержки семьи.
Правда, несмотря на неплохую финансовую помощь в виде ежемесячных пособий семьям с детьми, демографическая ситуация пока еще не улучшилась.
Как пишет издание DoRzeczy, в прошлом о нынешних социальных и жилищных условиях люди могли только мечтать, но вместе с этим сохранялся высокий рост рождаемости. В Европе строго охранялся традиционный уклад многодетных семей. Почти также, как сейчас во многих странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Закавказья. Семья ставилась во главу угла общественных интересов.
Нынешние условия для роста рождаемости куда лучше. Однако люди откладывают создание семьи. И мечтают обычно об одном ребенке. Два ребенка в современной европейской семье – большая редкость.
Сейчас вместо центральной идеи семьи на первый план вышла идея самореализации личности. При этом речь не идет о том, что семья перестала быть важной ценностью для людей. Очевидно, что она по-прежнему существенна. Однако эмансипация, секуляризация (процесс освобождения общественной жизни от влияния религии) с доминированием вульгарных образов нарушили многовековой уклад семьи и представления о счастливом семейном очаге.
Такой процесс касается прежде всего женщин, ибо именно они несут большую часть обязанностей материнства. Материнства, которое большей частью в больших городах воспринимается как некий пограничный пункт, который спорит с сильной эмансипированной, настроенной на самореализацию женщиной.
Этот тренд, несмотря на некоторые исключения, свидетельствует, что женщины в Европе все меньше хотят детей и решаются на то, чтобы иметь их в более позднем возрасте.
Проблема эта касается не только Польши, стран Балтии, она имеет уже глобальный характер: Запад стареет, Европа вымирает.
Наверное, поэтому Папа Римский Франциск довольно точно охарактеризовал европейский континент как «бесплодную, измученную, еле дышащую бабушку».
Прирост виден в тех странах, которые решились на пополнение людских ресурсов за счет миграции. Голоса о таком походе слышны и в Польше, даже среди правого крыла политиков. Один из них Бартломей Раджиевски, лидер Новой Конфедерации даже провозгласил тезис - «100 миллионов поляков к 200-летию обретения независимости». По его мнению, поляки больше не должны зацикливаться на этническом происхождении или религии, и самоопределиться, «как нация исключительно политическая».
Идея миграции, конечно, соблазнительная, так как вроде снимает с плеч польского общества груз ответственности за будущее нации. Но беженцы с Ближнего Востока не поддаются чарам либерализма, фактически следует признать, что прирост населения за счет миграции приведет к утрате национальной идентичности и субкультуры.
Все отсылки некоторых правых к наследию Речи Посполитой XVI-XVII веков являются анахронизмом, не подходящим современному государству. Следствием такого решения может быть дестабилизация в Польше, что уже видно на примере западных стран.
Даже недавние события в Соединенных Штатах Америки, считающихся образом политической нации, показывают, какое большое значение там имеют различия - этнические и расовые.
Проблемы, которые должны были быть решены десятилетия тому назад, внезапно вспыхнули с удвоенной силой, дестабилизируя государство. О примерах Франции и Германии в этом вопросе говорить излишне.
Сущностью демографической пропасти является распад традиционного, актуального еще в ХХ веке семейно-центричного представления, согласно которому женщина реализовывала себя не в работе, а в семье, как мать и жена.
Образ женщины, которая мерится силами с мужчинами на рынке труда, стал чем-то привычным. И этот процесс уже не по силам повернуть вспять властям государств. Более того, все подобные попытки не принесли бы результатов, а наоборот, дали бы обратные результаты.
В Польше сегодня наблюдается борьба идей: традиционно-консервативного подохода с идеей эмансипированной личности.
Либеральный лагерь в мире на протяжении последних лет имеет много побед в пропаганде своих взглядов. Яркий пример тому - многомиллиардный бизнес поп-культуры с фильмами и сериалами, проповедующий постмодернизм.
Те же, кто исповедуют традиционные ценности, однако ничего не предложили в противовес этой индустрии и «цивилизации Netflix». И, прежде всего, никто пока не убедил молодую женщину в необходимости консервативного видения мира.
Если обычная женщина имеет выбор, когда на одной чаше весов — мир, в котором она свободна решать, работать или рожать детей, а на другой - патриархальный, консервативный лагерь, в котором ее хотят приковать цепью к кухне. Само собой разумеется, логично и естественно, она выберет первый путь.
Таким образом, ничего удивительного, что именно женщины решают будущую судьбу Европы. А пока все выглядит так, что старение населения стран Европы продолжится, а демография по-прежнему будет сползать в пропасть. А чудес в нашей жизни не бывает.