Зарегистрированный патент был опубликован американским офисом по патентным и торговым маркам еще 30 июня. Об этом написал Business Insider, со слов юриста Джеффа Стека.

На фоне опубликованной недавно haqqin.az информации о том, что Китай собирается отправить свой космический экипаж на Луну в 2024 году, стало известно, что американское космическое агентство NASA запатентовало и лицензировало дешевый способ, с помощью которого можно будет долететь до вечного спутника Земли. Используя его, американские специалисты смогут быстрее в несколько раз достигать орбиты и поверхности Луны.

Космическое агентство США сообщило, что обнаружило новую траекторию для полета лунного аппарата. Такой беспилотный аппарат будет небольшим по размеру, его преимущество в том, что для полета потребуется малое количество топлива. Оно потребуется в основном для коррекции орбиты космического аппарата. Благодаря этому, станет возможным «нагрузить» его полезными инструментами для исследований.

Идея состоит в том, что космический аппарат будет выходить на высокую околоземную орбиту и там соединяться со спутником связи, а после объект воспользуется естественным действием гравитации Земли и Луны, чтобы с помощью маневра по типу «рогатки» запускаться в сторону естественного спутника.

Сам метод в патентном документе официально называется - «метод перевода космического корабля с геоцентрической орбиты на лунную».

Уже известно, что станет первым объектом, запущенным с помощью такой гравитационной «рогатки».

На новую траекторию выйдет аппарат под названием Polarimeter Pathfinder Dark Ages или сокращенно Dapper. Его миссию разработали в Университете Колорадо в городе Боулдер. Цель — записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиосигналы, которые излучались в период раннего формирования Вселенной.

Обнаруженная специалистами NASA траектория позволит значительно сократить расходы на миссию Dapper. В сравнении с бюджетом на космические проекты такого типа в 150 миллионов долларов, этот проект гораздо выгоднее по затратам. А размер самого аппарата будет близок к размерам бытовой микроволновой печки.

Астрофизик из университета Джек Бёрнс, он же и руководитель этой миссии, сказал: «Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает. Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны ». Эта миссия будет длиться не так, как это было в случаях американской пилотируемой лунной программы в ХХ веке. Тогда корабли «Аполлон» выходили на окололунную орбиту за несколько дней. Но этот проект прямого пути на Луну был дорог, требовал мощной ракеты-носителя.

Специалисты рассчитывают, что Dapper будет лететь туда в течение двух с половиной месяцев, тогда, как аналогичные миссии до сих пор длились до полугода. Для научных исследований срок — вполне подходящий.