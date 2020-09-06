Найден дешевый способ полета на Луну наш обзор
На фоне опубликованной недавно haqqin.az информации о том, что Китай собирается отправить свой космический экипаж на Луну в 2024 году, стало известно, что американское космическое агентство NASA запатентовало и лицензировало дешевый способ, с помощью которого можно будет долететь до вечного спутника Земли. Используя его, американские специалисты смогут быстрее в несколько раз достигать орбиты и поверхности Луны.
Причем, для этого не потребуется конструировать новые космические корабли.
Зарегистрированный патент был опубликован американским офисом по патентным и торговым маркам еще 30 июня. Об этом написал Business Insider, со слов юриста Джеффа Стека.
Космическое агентство США сообщило, что обнаружило новую траекторию для полета лунного аппарата. Такой беспилотный аппарат будет небольшим по размеру, его преимущество в том, что для полета потребуется малое количество топлива. Оно потребуется в основном для коррекции орбиты космического аппарата. Благодаря этому, станет возможным «нагрузить» его полезными инструментами для исследований.
Идея состоит в том, что космический аппарат будет выходить на высокую околоземную орбиту и там соединяться со спутником связи, а после объект воспользуется естественным действием гравитации Земли и Луны, чтобы с помощью маневра по типу «рогатки» запускаться в сторону естественного спутника.
Сам метод в патентном документе официально называется - «метод перевода космического корабля с геоцентрической орбиты на лунную».
Уже известно, что станет первым объектом, запущенным с помощью такой гравитационной «рогатки».
На новую траекторию выйдет аппарат под названием Polarimeter Pathfinder Dark Ages или сокращенно Dapper. Его миссию разработали в Университете Колорадо в городе Боулдер. Цель — записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиосигналы, которые излучались в период раннего формирования Вселенной.
Обнаруженная специалистами NASA траектория позволит значительно сократить расходы на миссию Dapper. В сравнении с бюджетом на космические проекты такого типа в 150 миллионов долларов, этот проект гораздо выгоднее по затратам. А размер самого аппарата будет близок к размерам бытовой микроволновой печки.
Астрофизик из университета Джек Бёрнс, он же и руководитель этой миссии, сказал: «Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает. Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны ». Эта миссия будет длиться не так, как это было в случаях американской пилотируемой лунной программы в ХХ веке. Тогда корабли «Аполлон» выходили на окололунную орбиту за несколько дней. Но этот проект прямого пути на Луну был дорог, требовал мощной ракеты-носителя.
Специалисты рассчитывают, что Dapper будет лететь туда в течение двух с половиной месяцев, тогда, как аналогичные миссии до сих пор длились до полугода. Для научных исследований срок — вполне подходящий.