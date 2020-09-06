Более 27 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 27 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 27 002 224, умерли 882 053 человека, выздоровели 18 054 580 заразившихся. Больше всего случаев заражения (6 275 614) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).