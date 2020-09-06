Индия вышла на второе место по количеству зараженных коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило 4,2 миллиона, страна вышла по этому показателю на второе место в мире. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте.

В азиатской стране был зафиксирован новый рекорд за сутки — 90 802, она обошла по общему количеству инфицированных Бразилию и уступает теперь только США.

Кроме того, в Индии с начала пандемии умерли 72 тысячи человек, а 3,3 миллиона — выздоровели. Распространение инфекции в Индии идет сверхбыстрыми темпами, этот показатель выше, чем у США и Бразилии вместе взятых.