Эльман Пашаев: «Ефремову грозит суровое наказание из-за стихов»

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не жалеет о выбранной им линии защиты своего клиента, передает ТАСС.

Правозащитник считает, что признание вины артиста по делу о смертельном ДТП на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало.

При этом Пашаев уверен, что гособвинение запросило для Ефремова суровое наказание в виде 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые читал актер, а не из-за того, признал он сразу вину или нет.

Ранее Пашаев показал скриншот переписки, где адвокат потерпевших якобы просит неизвестного человека «нагнуть» его за вознаграждение. Правозащитник якобы пообещала $30-40 тысяч, если адвоката Ефремова привлекут к уголовному делу как подозреваемого. Собеседник ответил, что «все решаемо». Пашаев отметил, что скрины у него появились от «влиятельных друзей».