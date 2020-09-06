В Туркменистане будут сажать в тюрьму уклоняющихся от лечения опасных инфекций

Власти Туркменистана на фоне угрозы коронавируса COVID-19 приняли поправки в Уголовный кодекс республики, согласно которым лицам, бежавшим из больниц или уклоняющимся от лечения "опасных инфекционных заболеваний", грозит лишение свободы до двух лет, а в случае повторного нарушения - до пяти лет, сообщает Интерфакс.

Дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана опубликованы в туркменских СМИ. Как говорится в документе, тюрьмой будут наказывать тех, кто злостно уклоняется, бежит из больниц от лечения "признанного опасным инфекционного заболевания эпидемического или пандемического характера", а также тех, кто подвергает других людей опасности заболеть этим недугом.

"Данные деяния, совершенные повторно, или если они привели к смерти человека или к иным тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет", - отмечается в законе. Тем, кто будет помогать лицам с опасными инфекционными заболеваниями уклоняться от лечения, грозит тюремное заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, также говорится в документе.

Этот закон был подписан туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым 22 августа 2020 года, отмечают республиканские СМИ.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.