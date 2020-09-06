Прокуратура об убийстве молодой женщины в Тертере

В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 6 сентября около 5:00 тело жительницы села Шыхарх 30-летней Рояли Тагиевой было обнаружено в ее доме.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Тертерского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

В ходе расследования было установлено, что женщину на почве ревности убил ее бывший муж 36-летний Салим Асадов.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Салим Асадов задержан и привлечен к следствию.

Ведется расследование.