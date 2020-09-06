Отдел информации 11:09

Водитель грузовика из Турции Метин Эрдем, который вывесил большой портрет Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, снова задержан грузинскими пограничниками. Об этом журналистам рассказал сам Метин Эрдем. Напомним, что Метин Эрдем вывесил на кузове своего грузовика портреты Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова и турецкого военнослужащего Омара Халисдемира, погибшего во время предотвращения попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

Эрдем отмечает, что у него есть все документы, для того чтобы ездить на грузовике с портретами героев, но каждый раз его останавливают и создают проблемы на границе Грузии. В этот раз Метин Эрдем вместе с 6 водителями выехал из Нахчывана, чтобы доставить груз соли в Грузию. После того как они достигли границы с Грузией, местный пограничник остановил машину Метина Эрдема с госномерами 76 AAB 845. Полицейский начала расспрашивать Эрдема про портреты и затем потребовал снять портрет Мубариза Ибрагимова. Водитель отметил, что фотографии героев для него очень важны.