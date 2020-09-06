США опробуют в Эстонии новую систему залпового огня

Стрельбы будут включать в себя упражнения по наводке и прицеливанию. Совместные учения с Силами обороны Эстонии проходят с 1 по 10 сентября в рамках операции Rail Gunner Rush. Это первые учения по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимые 41-й бригадой полевой артиллерии армии США за пределами своей базы в Графенвере (Германия).

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало маневры военных США в Эстонии провокационными и крайне опасными. Российское посольство подчеркнуло, что американские военные действуют близко к российским границам — в 110 километрах от нее. Дипломаты сочли действия США «демонстративным бряцанием оружием», которое только усиливает напряженность в Европе. Дипмиссия рассказала, что маневры проходят в условиях обострения политической ситуации в регионе.