Спасение мировой экономики обойдется в 35 триллионов долларов
Эксперты оценили мировые траты на спасение экономики от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, восстановление может обойтись миру в 35 триллионов долларов до 2025 года.
При этом, указывает агентство, сейчас мировая экономика вышла на пик восстановления после эпидемии, однако в скором будущем ее могут ждать новые проблемы. В частности, начнет иссякать финансовая поддержка, а рост занятости рискует потерять скорость.
Также специалисты не исключают второй волны пандемии с приходом холодов. Чтобы обстановка стабилизировалась, нужно привить большую часть населения планеты, а сейчас такой возможности пока нет.
Правительства ведущих экономик мира уже вложили десятки триллионов долларов в меры поддержки. Именно поэтому идет восстановления экономики Китая, растет производство в Германии, а в США снижается безработица. Усилия по поддержке экономик нужно поддерживать и в будущем, но уже сейчас некоторые страны раздумывают о приостановке таких программ.