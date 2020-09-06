Иран уполномочен заявить: «В Армению не поставляется российское вооружение...»

Посольство Ирана в Азербайджане распространило заявление в связи с сообщениями о поставках в Армению российского оружия и военной техники с территории Ирана.

«В ряде СМИ распространяется информация о том, что через погранпункт «Нордуз» Исламской Республики Иран в Армению поставляется российское оружие и военная техника. Заявляем, что эти сообщения ложные и безосновательные. Такая информация распространяется с целью подрыва отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами», - заявили в посольстве.

Отметим, что в последнее время распространяется информация о поставках российского оружия в Армению через КПП «Нордуз».