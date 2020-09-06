Премьер России назвал своим наставником Путина

"Сегодня для меня наставник - президент России, говорю абсолютно искренне", - сказал глава российского правительства, отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса "Лидеры России"

По мнению Мишустина, самыми первыми наставниками людей выступают их родители: "Но для меня наставниками потом стали в школе мои учителя".

Он добавил, что впоследствии на каждом этапе жизни - и личном, и рабочем - у него были свои наставники. Как считает Мишустин, наставничество - это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать. Такой учитель, по его мнению, это человек, с которым есть возможность советоваться 24 часа в сутки.