В Беларуси за выходные задержали свыше 600 протестующих

МВД Белоруссии отчиталось о количестве задержанных на массовых акциях протеста, которые прошли в республике в минувшие выходные. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Всего было задержано 633 человека. 363 из них будут ожидать суда в местах изоляции правонарушителей. Всем грозит административная ответственность.

Всего, по данным ведомства, в стране состоялись 42 протестные акции, которые собрали 31 тысячу участников.