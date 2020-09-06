В России спрогнозировали победу над COVID к лету 2021-го

Победить пандемию коронавируса в России можно будет только массовой вакцинацией, заявил глава российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Известиям".

"Боюсь, у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация", - сказал он.

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал российский специалист. По его словам, за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 миллионов вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение инфекции.