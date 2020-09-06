Путин - великий человек, но зачем стулья ломать, Мария Захарова? горячая тема

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попыталась сгладить скандал между Россией и Сербией, разгоревшийся из-за ее поста в Facebook, в котором она сравнила позу сербского президента во время визита в Белый дом с допросом героини Шарон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Скандальный пост Марии Захаровой

В пятницу Вучич провел встречу с Трампом в Белом доме, которая завершилась подписанием соглашения о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово, содержавшего в себе ряд аспектов, вызвавших откровенное недоумение.

А в субботу грянул скандал откуда не ждали, причиной которого стал пост в Facebook рупора российского МИДа Марии Захаровой, где снимок встречи президента Сербии Александра Вучича с Дональдом Трампом в Вашингтоне совмещен со знаменитым кадром допроса Кэтрин Трамелл (которую играет Шарон Стоун).

Возмущению сербов, а также части той международной аудитории, которая следила за этой встречей, не было предела.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич отреагировал на творчество представителя российской дипломатии весьма жестко: «Представьте себе, что президент не сказал ни одного дурного слова в адрес России, даже в этом месте, - написал он в своем Twitter. - И представьте, что президент по полтора часа ждал встречи с президентом России и ни разу не попросил для себя специальный стул. Я не позволю вам нападать на гордую Сербию. Как вам не стыдно!»

То есть не только пристыдил, но и раскрыл пикантную подробность встречи Вучича с Владимиром Путиным...

Министр обороны Сербии Александр Вулин не стал сдерживать эмоции

Не стал сдерживать эмоции и министр обороны Сербии Александр Вулин, по-военному прямо заявив, что «Захарова оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию в более напряженных местах, чем Facebook. Сегодня враги Сербии и России радуются мелкой злости Захаровой. За Вучичем стоят дела, а за Захаровой — злость, за которую ей будет стыдно».

И контрольным выстрелом стало заявление сербского президента по поводу произошедшего. «Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — заключил Вучич, выразив сожаление в связи с тем, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям. «Не ценят, что Сербия – военно-нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них [России – Э.Б.], я не буду объяснять чужой примитивизм», - сказал он.

Мария Захарова поначалу не сочла реакцию сербской стороны требующей внимания. «Нет там вопросов», – прокомментировала она ситуацию изданию «Подъём». Но слишком уж большой резонанс вызвало произошедшее и в Москве, и в Белграде, а потому через несколько часов она, как говорит современная молодежь, «переобулась в прыжке» и заявила следующее: «Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

По ее словам, американские чиновники часто прибегают к протокольным уловкам, «чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности». Такой подход неприемлем, заключила официальный представитель МИД.

Вучич сожалеет, что в России не все ценят отношения с Сербией

Но, как говорится, извинения принесены, но осадок остался. Более того, глумление над сербами представителей российского МИДа вызывает откровенную брезгливость, поскольку Россия – как бы не было горько это признавать – тоже несет свою часть ответственности за нынешнее печальное геополитическое положение Сербии.

В 1993 году в Совете Безопасности ООН РФ поддержала чудовищные санкции (не сравнимые с нынешними антироссийскими) против Союзной Республики Югославии – следствием которых стала рекордная гиперинфляция (девальвация валюты происходила со скоростью 5 квинтиллионов % в месяц, цены росли вдвое каждые 16 часов), а также тотальная международная блокада, вызвавшая катастрофический дефицит всех жизненно важных товаров и лекарств, без которых люди умирали в больницах. Из-за обвала экономики и обнищания населения – СРЮ сдала свои позиции по Республике Сербская Краина в Хорватии, но все же отстояла Республику Сербская в Боснии и Герцеговине.

В 1999-м – во время агрессии НАТО – специальный представитель президента России Виктор Черномырдин в обмен на обещания Альберта Гора об американской поддержке его кандидатуры на президентских выборах отказался от первоначальных договоренностей и в ультимативном порядке заставил президента СРЮ Слободана Милошевича принять менее выгодные условия соглашений с Альянсом.

Тогда же – несмотря на героический бросок ВДВ на аэродром Слатина под Приштиной – российская сторона почему-то не настояла на своем отдельном секторе в Косово (где могла бы иметь свою базу). А в 2003-м – Россия вообще вывела свой миротворческий контингент из Косово.

Виктор Черномырдин и Альберт Гор

Кстати, справедливости ради стоит отметить, что США ради недавно подписанного соглашения в Белом доме, включающего в себя и ближневосточную повестку, – фактически свергли бескомпромиссное «косовское правительство» во главе с Альбином Курти, лидером победившей на выборах великоалбанской партии «Самоопределение», а остальным политическим силам, где ведущие роли играют вчерашние полевые командиры, – пригрозили международным трибуналом.

Словом, не Захаровой рассуждать о том, на каком стуле сидит сербский президент. И главный вывод из разразившегося в выходные дипломатического скандала, спровоцированного одним постом в Facebook, заключается в следующем: когда ты осуждаешь то, как твой партнер выбирает один из двух стульев, - прежде всего посмотри, на каком сидишь сам...

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