Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:45

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попыталась сгладить скандал между Россией и Сербией, разгоревшийся из-за ее поста в Facebook, в котором она сравнила позу сербского президента во время визита в Белый дом с допросом героини Шарон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

В пятницу Вучич провел встречу с Трампом в Белом доме, которая завершилась подписанием соглашения о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово, содержавшего в себе ряд аспектов, вызвавших откровенное недоумение. А в субботу грянул скандал откуда не ждали, причиной которого стал пост в Facebook рупора российского МИДа Марии Захаровой, где снимок встречи президента Сербии Александра Вучича с Дональдом Трампом в Вашингтоне совмещен со знаменитым кадром допроса Кэтрин Трамелл (которую играет Шарон Стоун). Возмущению сербов, а также части той международной аудитории, которая следила за этой встречей, не было предела. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич отреагировал на творчество представителя российской дипломатии весьма жестко: «Представьте себе, что президент не сказал ни одного дурного слова в адрес России, даже в этом месте, - написал он в своем Twitter. - И представьте, что президент по полтора часа ждал встречи с президентом России и ни разу не попросил для себя специальный стул. Я не позволю вам нападать на гордую Сербию. Как вам не стыдно!» То есть не только пристыдил, но и раскрыл пикантную подробность встречи Вучича с Владимиром Путиным...

Не стал сдерживать эмоции и министр обороны Сербии Александр Вулин, по-военному прямо заявив, что «Захарова оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию в более напряженных местах, чем Facebook. Сегодня враги Сербии и России радуются мелкой злости Захаровой. За Вучичем стоят дела, а за Захаровой — злость, за которую ей будет стыдно». И контрольным выстрелом стало заявление сербского президента по поводу произошедшего. «Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — заключил Вучич, выразив сожаление в связи с тем, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям. «Не ценят, что Сербия – военно-нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них [России – Э.Б.], я не буду объяснять чужой примитивизм», - сказал он. Мария Захарова поначалу не сочла реакцию сербской стороны требующей внимания. «Нет там вопросов», – прокомментировала она ситуацию изданию «Подъём». Но слишком уж большой резонанс вызвало произошедшее и в Москве, и в Белграде, а потому через несколько часов она, как говорит современная молодежь, «переобулась в прыжке» и заявила следующее: «Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». По ее словам, американские чиновники часто прибегают к протокольным уловкам, «чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности». Такой подход неприемлем, заключила официальный представитель МИД.

Но, как говорится, извинения принесены, но осадок остался. Более того, глумление над сербами представителей российского МИДа вызывает откровенную брезгливость, поскольку Россия – как бы не было горько это признавать – тоже несет свою часть ответственности за нынешнее печальное геополитическое положение Сербии. В 1993 году в Совете Безопасности ООН РФ поддержала чудовищные санкции (не сравнимые с нынешними антироссийскими) против Союзной Республики Югославии – следствием которых стала рекордная гиперинфляция (девальвация валюты происходила со скоростью 5 квинтиллионов % в месяц, цены росли вдвое каждые 16 часов), а также тотальная международная блокада, вызвавшая катастрофический дефицит всех жизненно важных товаров и лекарств, без которых люди умирали в больницах. Из-за обвала экономики и обнищания населения – СРЮ сдала свои позиции по Республике Сербская Краина в Хорватии, но все же отстояла Республику Сербская в Боснии и Герцеговине. В 1999-м – во время агрессии НАТО – специальный представитель президента России Виктор Черномырдин в обмен на обещания Альберта Гора об американской поддержке его кандидатуры на президентских выборах отказался от первоначальных договоренностей и в ультимативном порядке заставил президента СРЮ Слободана Милошевича принять менее выгодные условия соглашений с Альянсом. Тогда же – несмотря на героический бросок ВДВ на аэродром Слатина под Приштиной – российская сторона почему-то не настояла на своем отдельном секторе в Косово (где могла бы иметь свою базу). А в 2003-м – Россия вообще вывела свой миротворческий контингент из Косово.