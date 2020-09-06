Россия стала меньше торговать с миром

Внешнеторговый оборот России за первые восемь месяцев 2020 года снизился на 16 процентов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, слова которого приводит ТАСС. Таким образом, в 2020 году Россия стала меньше торговать с остальным миром.

«К сожалению, за январь — август товарооборот у нас упал на 16 процентов, импорт — на 7 процентов, экспорт — на 23 процента», — отметил Булавин.

По его словам, сокращение показателей экспорта и импорта вызвано в основном пандемией коронавируса и введенными из-за нее в разных странах ограничениями. Оно обернулось «небольшим отставанием по перечислению в бюджет».

Снижение результатов экспорта и импорта будет отражено при корректировке параметров федерального бюджета в его прогнозной части, добавил Булавин.