Возмещенные государством Группе компаний PASHA средства передадут семьям шехидов

По решению Кабинета министров страны государство возместило расходы на отели и другие объекты, выделенные для борьбы с коронавирусом в период пандемии. В число объектов, расходы на которые были покрыты по данному решению, входят и отели, принадлежащие Группе компаний PASHA.

Так, крупнейший отель в Баку по количеству номеров - отель Boulevard, а также отель в Нафталане были предоставлены врачам и медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом и нуждающимися в карантине. Кроме того, для находящихся на карантине людей была выделена «Деревня атлетов», а также отели в Сиязане (Galaalti Hotel & SPA), Ленкорани (Lankaran Springs and Wellness Resort) и Шамахе (Shamakhi Palace Sharadil).