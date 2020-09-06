Король Салман назвал условие для нормализации отношений с Израилем

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого монарх выразил поддержку арабской мирной инициативе, предусматривающей создание палестинского государства, как основе для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство SPA.

Саудовский монарх сказал Трампу, что ценит усилия США по поддержке мира и что Эр-Рияд хочет видеть справедливое и постоянное решение палестинской проблемы на основе Арабской мирной инициативы, предложенной королевством в Бейруте в 2002 году. Согласно этой инициативе, арабские страны нормализуют отношения с Израилем в обмен на соглашение о государственности с палестинцами и полный уход Израиля с территорий, захваченных в ходе ближневосточной войны 1967 года.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», Дональд Трамп в ходе телефонного разговора просил короля Салмана стать следующим арабским лидером, который бы решился на нормализацию отношений с Израилем после заключённого в прошлом месяце соглашения еврейского государства с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Пока единственным официальным решением Эр-Рияда, которое приближает потенциальную нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, является разрешение на прямые полёты между еврейским государством и ОАЭ, в том числе на израильских авиалайнерах, через воздушное пространство королевства.