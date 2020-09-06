Лидера белорусской оппозиции похитили?

В свою очередь официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В понедельник утром портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Мария Колесникова в ходе предвыборной кампании работала в штабе Виктора Бабарико, который в итоге не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Потом активно поддерживала кандидата Светлану Тихановскую, вошла в президиум Координационного совета оппозиции.