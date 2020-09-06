Депутат Азай Гулиев призвал объективно рассмотреть дело Тофика Ягублу

«Азербайджан является правовым государством, и всех хотят, чтобы вопросы с правами человека решались в юридической плоскости внутри страны. В этом плане считаю, что апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции в отношении Тофика Ягублу будет рассмотрена объективно». Об этом заявил журналистам депутат Милли Меджлиса, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

«Я надеюсь на это. Это дело должно быть расследовано объективно. Говорю это не потому, что существует давление от какой-то международной организации. Как я сказал, азербайджанское государство само заинтересовано в обеспечении прав гражданина. В Азербайджане есть суды нескольких инстанций. Гражданин, который не доволен решением суда первой инстанции, может подать жалобу в более высокие судебные инстанции», - сказал он.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения.