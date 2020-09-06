Так, PASHA Bank запустил новую услугу «Оплата по линку», позволяющую владельцу бизнеса в течение нескольких секунд создавать привязанную к его банковскому счету виртуальную платежную ссылку для своего клиента. Посредством данной ссылки покупатель может оперативно оплатить приобретаемый товар или услугу, в процессе чего обеспечивается полная безопасность авторизации и осуществления перевода средств.

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – продолжает расширять линейку бизнес-инструментов, нацеленных на удовлетворение потребностей индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса.

Помимо обеспечения полной безопасности данных банковских карт и совершаемой операции, инструмент «Оплата по линку» обеспечивает оперативность зачисления средств и предоставляет полный контроль над всеми совершенными транзакциями. Данный инструмент идеально подходит при отсутствии веб-сайта или мобильного приложения для нужд лиц, ведущих свой бизнес в сфере онлайн-продаж.

Для получения дополнительной информации можно связаться с бизнес-центрами или Контакт-центром PASHA Bank по номерам *8123 / (+99412) 4965004 (для корпоративных клиентов), *9123 / (+99412) 4965000 (для индивидуальных клиентов).