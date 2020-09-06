Сария Танрывердиева брала взятки за справки об инвалидности

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре была расследована информация о незаконных действиях заведующего 16-м отделом Республиканской психиатрической больницы №1 Сарией Танрывердиевой. Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения, поступившей в редакцию haqqin.az.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения на то, что Сария Танрывердиева за составление ложного эпикриза для назначения инвалидности 2 июня и 5 августа 2020 г. в здании больницы взяла взятку в размере 600 манатов.

Также, председатель медико-социальной экспертной комиссии №5 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Катиб Мамедов взамен на назначение второй группы инвалидности в августе 2020 года взял у граждан 3 тысячи манатов, а 2 сентября 2020 г. – 2,3 тысячи манатов.

По фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 311.2 ((получение взятки должностным лицом за незаконные действия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В отношении Катиба Мамедова 5 сентября судом была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Сарии Танрывердиевой – передача под надзор полиции.

В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к совершению данных преступлений.