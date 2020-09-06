Впервые за восемь лет: Лавров прилетел в Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Дамаск с первым за восемь лет визитом. Его примет президент Сирии Башар Асад, а затем пройдут переговоры с министром иностранных дел Валидом Муаллемом, сообщает Коммерсант.

Согласно информации, визит Сергея Лаврова будет посвящен борьбе с терроризмом и обсуждению с сирийским руководством результатов работы Конституционного комитета, очередной раунд заседаний которого состоялся в конце августа. Кроме того, будет обсуждаться ситуация в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Накануне в Дамаск также прибыл вице-премьер РФ Юрий Борисов.