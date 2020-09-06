Лукашенко не попал в черный список Евросоюза

Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Беларуси, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. Президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщило Reuters со ссылкой на диписточники в институтах ЕС.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил собеседник агентства.

Reuters отмечает, что самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет глава МВД, а президент страны Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет".

Список должен быть утвержден "примерно в середине сентября", точных дат пока нет.