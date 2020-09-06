SOCAR задается вопросом: почему не пропустили наш газ в Афганистан?
Как сообщал ранее haqqin.az, на пограничном пункте Торгунди, что на границе Туркменистана с западной афганской провинцией Герат, были задержаны 60 танкеров сжиженного газа, ввезенных из Азербайджана одной из частных компаний Афганистана.
Согласно документам, импортируемый газ не соответствует требованиям Афганистана. Официальные лица заявили, что танкеры поступили на таможню Торгунди несколько дней назад. Чиновники считают, что импортируемый частной компанией Omran Shukran газ «опасен» в использовании, и они не позволят ему попасть в страну.
Между тем, как сообщили haqqin.az в SOCAR, НПЗ имени Гейдара Алиева производит основную часть сжиженного газа (LPG) в Азербайджане. Стандарт производства 20448-2018: по нему бутан в составе продукта должен быть не меньше 60 процентов, у сокаровского LPG он составляет около 75 процентов
Однако SOCAR сама не занимается экспортом этого продукта. Газ продается фирме ООО MəişətMayeQaz, которая занимается его продажами внутри страны и за ее пределами. Данная фирма также непосредственно не осуществляет экспорт продукта в Афганистан, его привозят в страну другие перекупщики, т.е. продукт, вероятно, проходит через несколько рук, прежде чем попасть к конечному потребителю.
В SOCAR отметили, что если верить написанному в СМИ, то задержанный в Афганистане сжиженный газ не мог быть произведен на НПЗ имени Гейдара Алиева.
«LPG с нулевым содержанием бутана просто не работал бы из-за нехватки горючего вещества, и это определенно бросилось бы в глаза и внутреннему потребителю. Поскольку информация в СМИ неполная, остаётся пока неясным, что же составляет основную массу продукта, отправленного торговыми компаниями в Афганистан, если собственно сжиженного газа в нем так мало. Продукт необходимо перевозить в герметичных цистернах под давлением, поскольку он подвержен испарению. Нам неизвестно, в каких условиях перевозился продукт и что с ним произошло в пути или при переходе из рук в руки между торговыми компаниями. Высокопоставленные представители правительства Афганистана некоторое время назад на встречах с руководством SOCAR изъявляли желание покупать нефтепродукты непосредственно у нашей компании. По их словам, наши нефтепродукты попадают в Афганистан через перекупщиков и порой контрабандистов, что негативно сказывается на контроле над качеством продуктов. Полагаем, что есть перспектива налаживания непосредственных торговых отношений с афганской стороной в будущем. Тогда наша продукция будет достигать Афганистана с более высокой вероятностью в том же состоянии, в котором она покидает НПЗ имени Гейдара Алиева», - заявили в SOCAR.