SOCAR задается вопросом: почему не пропустили наш газ в Афганистан?

Отдел информации 13:59

Как сообщал ранее haqqin.az, на пограничном пункте Торгунди, что на границе Туркменистана с западной афганской провинцией Герат, были задержаны 60 танкеров сжиженного газа, ввезенных из Азербайджана одной из частных компаний Афганистана. Согласно документам, импортируемый газ не соответствует требованиям Афганистана. Официальные лица заявили, что танкеры поступили на таможню Торгунди несколько дней назад. Чиновники считают, что импортируемый частной компанией Omran Shukran газ «опасен» в использовании, и они не позволят ему попасть в страну.

Между тем, как сообщили haqqin.az в SOCAR, НПЗ имени Гейдара Алиева производит основную часть сжиженного газа (LPG) в Азербайджане. Стандарт производства 20448-2018: по нему бутан в составе продукта должен быть не меньше 60 процентов, у сокаровского LPG он составляет около 75 процентов Однако SOCAR сама не занимается экспортом этого продукта. Газ продается фирме ООО MəişətMayeQaz, которая занимается его продажами внутри страны и за ее пределами. Данная фирма также непосредственно не осуществляет экспорт продукта в Афганистан, его привозят в страну другие перекупщики, т.е. продукт, вероятно, проходит через несколько рук, прежде чем попасть к конечному потребителю. В SOCAR отметили, что если верить написанному в СМИ, то задержанный в Афганистане сжиженный газ не мог быть произведен на НПЗ имени Гейдара Алиева.