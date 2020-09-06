Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 8 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами кратковременный дождь, туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды составит 23-25 градусов.
В районах Азербайджана завтра переменные грозовые дожди, местами интенсивные, ожидается град. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.