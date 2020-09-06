Центр аналитической экспертизы Минздрава вступает в международную организацию

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики допущен к начальному этапу процедуры членства в международной организации. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

В качестве национального регулирующего органа в фармацевтическом секторе Центр аналитической экспертизы регулярно принимает меры для оценки соответствия местных и иностранных производителей фармацевтической продукции требованиям GMP (Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная практика)

Ведется работа по дальнейшему повышению эффективности проверок, приведению действующего законодательства в соответствие с международными стандартами, повышению уровня знаний и навыков сотрудников инспекций GMP и укреплению сотрудничества с национальными, региональными и международными организациями в области GMP.

С этой целью Центр аналитической экспертизы подал заявку на членство в PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – Конвенция о фармацевтической инспекции и Схема сотрудничества в области фармацевтической инспекции) в августе этого года и был принят в начальную стадию процедуры членства (Pre-applicant).

Следует отметить, что организация была создана Европейской ассоциацией свободной торговли в 1970 году для налаживания сотрудничества между национальными фармацевтическими регуляторами по всему миру и в настоящее время насчитывает 53 члена.