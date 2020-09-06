Впервые с 2016 года: в России взлетел курс евро

В России курс евро в ходе торгов в понедельник превысил 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Это максимальный с февраля 2016 года показатель, отмечает Коммерсант.

Доллар также растет, его курс составляет 76,09 руб./$, впервые с 26 августа.

Рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США — там отмечают День труда, отметили эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, инвесторы опасаются возможного расширения антироссийских санкций из-за отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также падения цен на нефть.