Гражданская авиация Британии на грани краха

Главы 20 аэропортов Великобритании написали письмо премьер-министру страны Борису Джонсону, в котором предупреждают, что британскую экономику ждет необратимый ущерб, если власти в ближайшие несколько дней не заменят обязательный карантин по прилете в страну на тестирование на Covid-19. Тестирование предлагается проводить всем въезжающим прямо в здании аэропортов, пишет Daily Telegraph.

Авторы письма указывают, что у правительства есть не более семи дней на изменение стратегии, в противном случае 110 тысяч работников авиации и смежных отраслей потеряют работу. К спасению британской гражданской авиации Джонсона также призывает группа влиятельных членов парламента, передает BBC.