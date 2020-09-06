Меркель допускает санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.
По его словам, канцлер разделяет замечания министра иностранных дел Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию изменить позицию по поводу проекта, пишет Лента.ру.