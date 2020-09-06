Пенсионеры ряда районов будут получать пенсии 14-16-го числа

В структуре Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сделано очередное изменение, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Пенсионные дела лиц, которым назначены пенсии в льготном порядке по Гарадагскому, Хатаинскому, Наримановскому районам Баку и Саатлинскому, Сабирабадскому, Шушинскому и Зангиланскому районам назначены пенсии с установлением надбавок к трудовой пенсии за выслугу лет, переданы из филиалов ГФСЗ этих районов в Центральный филиал Фонда по назначению на особых условиях.

В связи с этим указанным лицам с сентября 2020 года пенсии будут выплачиваться 14-16-го числа каждого месяца.

В случае возникновения вопросов у лиц из вышеуказанных районов, которым назначены или будут назначены льготные пенсии или пенсии на особых условиях, могут обратиться в Филиал по телефонам: (012) 563-55-46; (012) 563-55-47; (012) 563-55-34.