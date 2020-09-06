Известный российский специалист в области энергетики Михаил Крутихин в интервью haqqin.az сделал сенсационное заявление. Комментируя заявление министра обороны Германии, главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности санкций против России, эксперт заявил, что «Северного потока-2» больше не существует и что с остановкой этого проекта ни Европа, ни Германия ничего не потеряют. А попытки немецких политиков, после отравления Навального заговоривших о санкциях против России, не что иное, как хитрая возня вокруг «трупа».

Призывать к санкциям как к мере воздействия могут две категории лиц: либо полные идиоты, которые не понимают, что нет смысла блокировать проект, уже полностью заблокированный американцами в декабре; либо коррумпированные политики. У этих цель - изобразить мнимое наказание вместо каких-либо реальных действий, - утверждает М.Крутихин. - В декабре прошлого года его эффективно заблокировали американцы. То есть если человек сознательно предлагает наказать Россию путем присоединения к американскому наказанию, уже произведенному, то это означает только одно: давайте мы сделаем вид, что мы наказываем Россию за отравление Навального, а на самом деле ничего делать не будем. Напомним, что три сенатора США выступили за введение санкций и против немецкого порта Засниц на острове Рюген в Балтийском море, который в ходе строительства Nord Stream-2 был избран в качестве центра логистики для проекта.

Именно после такого демарша возникли серьезные трения по этому вопросу между Вашингтоном и Берлином, а недавно канцлер Германии Меркель заявила, что именно ее правительство сделает все, чтобы достроить газопровод. Последний отрезок в 160 километров заморожен. «Газпром» перевел судно «Академик Черский», единственное российское специализированное, модернизированное под проект трубоукладочное судно, под другую юрисдикцию, чтобы избежать санкций.

Тем не менее Михаил Крутихин уверенно говорит, что стоит этому кораблю начать работу, как администрация США будет вынуждена по закону ввести санкции против владельца - «Газпрома». И никакие уловки со сменой владельца закон не допускает.

Для немцев все разговоры об этом — лишь риторический пример наглого вмешательства США в их дела. Главное — трения с американцами, а забота о судьбе погибшего проекта — только повод вытащить глубинные споры на свет. От потери этого дополнительного маршрута никакого вреда Германии и Европе нет абсолютно.