Нино Бурджанадзе: Саакашвили не быть премьером Грузии

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе крайне негативно оценила выдвижение бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра перед парламентскими выборами 31 октября.

«Я исключаю возможность того, что Саакашвили станет премьер-министром, – заявила Бурджанадзе российской газете «Взгляд». – Я не вижу его единым кандидатом от оппозиции. Мы его не поддержим».

По ее словам, выдвинув Саакашвили, его однопартийцы из «Единого национального движения» просто «мобилизуют свой электорат».

Что касается решения Саакашвили вернуться в Грузию, где он заочно осужден, экс-спикер парламента сказала, что «шансы на это равны 1%».