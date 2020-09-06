Евгений Бай, автор haqqin.az 15:11

Считается, что президентские выборы в США выходят на финишную прямую после национального праздника - Дня труда. В этом году праздник приходится на 7 сентября. А до вторника - 3 ноября, когда пройдут выборы остается меньше двух месяцев. Как же выглядит сейчас избирательный ландшафт в Америке? Казалось бы, шансы кандидата от демократов Джозефа Байдена улучшаются с каждой неделей. Сейчас его отрыв в национальном масштабе составляет уверенных 8 процентов. Правда, в колеблющихся штатах - Аризоне, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Флориде преимущество демократа колеблется от 3 до 5 процентов, что дает экспертам основание говорить о «мертвой точке». И, тем не менее, по проведенному лондонской Financial Times детальному исследованию, Байден, если бы выборы были проведены сегодня, смог бы набрать 269 голосов выборщиков (для победы нужно иметь 270 голосов), а Трамп всего лишь 122 голоса, при не определившихся 147 голосах. И тем не менее лица демократов по мере приближения дня выборов все больше мрачнеют. В чем же причина?

Сначала аналитическая группа, работающая под патронажем миллиардера Майкла Блумберга (как известно, он был в числе кандидатов в президенты от демократов, но выбыл из гонки на раннем этапе) пришла к выводу, что Трамп объявит себя победителем в ночь выборов, даже если далеко не все голоса будут подсчитаны. А вслед за этой группой, называющей себя «Хокфиш» (коралловая рыбка тропических морей) и другие аналитические центры, а также демократические СМИ выступили с аналогичными прогнозами. «Хокфиш» убеждена, что такой исход не только является реальным, но в значительной степени он предопределен. И с этим трудно не согласиться. Как это будет выглядеть в реальности? Сценарий того, что произойдет, будет таким же, как и при выборах губернатора и сенатора Флориды в 2018 году. Тогда по полученным бюллетеням республиканцы Рик Скотт и Рон де Сантис получили незначительное преимущество над демократами и Трамп провозгласил их победителями, несмотря на то, что подсчет голосов еще не был закончен. Тогда обошлось без конфликта, потому что республиканцы все равно победили. Но на нынешних президентских выборах все может быть иначе. Трамп, как ожидается, в ночь 3 ноября объявит о том, что он одержал «сокрушительную победу», даже если будет подсчитана всего лишь часть голосов. И при этом он скажет в своем Твиттере, как это было в 2018 году: «Мы должны узнать результаты в ночь выборов, а не через дни, недели или годы!». Но потом, по мере того как будут приходить все новые и новые бюллетени, окажется, что в победители все-таки выходит Байден.

Все дело в том, что на нынешних выборах основная часть избирателей из-за угрозы заразиться коронавирусом будет отправлять бюллетени по почте. А среди тех, кто отдает приоритет почте демократов значительно больше, чем республиканцев - по проведенным вопросам их 67 процентов против 41 процента тех, кто поддерживает Трампа. Учитывая это обстоятельство, Трамп уже несколько недель подряд ведет титаническую борьбу против «почтового голосования», убеждая американцев, что оно ведет к подлогу. Подсчет голосов может действительно длиться дни и даже недели. Ряд бюллетеней может быть непризнанным из-за сомнительных подписей, некоторые конверты придут без марки и будут отправлены обратно адресатам, другие будут неправильно заполнены. Наконец, для того, чтобы подсчитать все отправленные миллионы бюллетеней, десяткам тысяч работников почтовой службы потребуется работать днем и ночью. «Хокфиш» публикует занимательную диаграмму, по которой ночью 3 ноября почти вся территории Америки, за исключением твердых оплотов демократов – Калифорнии, Нью-Йорка и крайнего северо-востока страны, закрашена в красный - республиканский цвет, потому что это будут в основном голоса тех, кто придет на участки. А 5 ноября начнет поступать основная масса почтовых бюллетеней и будет появляться все больше синих – демократических штатов, 7 - еще больше, и в конце-концов Байден одержит победу.