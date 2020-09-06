Минобороны Беларуси привело в боеготовность три военные базы
Министерство обороны Беларуси объявило в понедельник о приведении в полную боевую готовность трех военных баз и призыве резервистов для проведения учений, передает ТАСС.
"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - говорится в сообщении белорусского Минобороны, опубликованном на его Telegram-канале.