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Традиция чаеводства в Азербайджане восходит к началу прошлого века. После того как в 1912 году в Ленкорань был привезен и посажен чай, в Азербайджане началось массовое его производство. Таким образом, чай стал неотъемлемой частью нашей жизни. Утвержденная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Государственная программа по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы» направлена на усиление государственной поддержки развитию этой отрасли в нашей стране, эффективное использование ее потенциала, повышение интереса к производству чая.

Предпринимаются все необходимые шаги для развития чайного производства, удовлетворения спроса на чайную продукцию за счет местного производителя, увеличения экспортного потенциала чаеводства, повышения занятости и материального благополучия сельского населения. Большой вклад Azеrsun Holdinq внес в развитие различных отраслей, в том числе и чайной отрасли. После восстановления Азербайджаном независимости с 1996 года холдинг сдал в эксплуатацию чайную фабрику Sun Tea.

Чайная фабрика Sun Tea, являющаяся первым инвестиционным проектом группы компаний, имеет сегодня годовую производственную мощность в объеме 15 000 тонн. Здесь производятся различные сорта чая – черный, зеленый, фруктовый. Несколько лет назад в Масаллы на территории площадью 100 га и 800 метров над уровнем моря была разбита чайная плантация, оснащенная современными поливочными устройствами.

Развитие чаеводства также ускорило прогресс в сельском хозяйстве в регионах, способствовало повторной эксплуатации земельных участков, повышению благосостояния людей, вновь привлеченных к этой сфере, открытию тысяч новых рабочих мест. Согласно «Государственной программе по развитию чаеводства в Азербайджанской Республике на 2018-2027 годы», подписанной главой государства, группой компаний были разбиты новые чайные плантации в регионах, которые были оснащены самыми современными поливочными устройствами. Кроме этого, Azеrsun Holdinq, обеспечивший деятельность чайных фабрик в Ленкорани и Астаре, поддержал деятельность фермеров, занимающихся чаеводством, покупая у них чай по высокой цене. Фабриками покупается чай, выращенный при обеспечении занятости в целом 4 тысяч человек, что в результате оказывает положительное влияние на повышение социального и материального благосостояния людей. Развитие чаеводства, являющегося основным источником дохода людей, остается для них дополнительной мотивацией. Потому что долгие годы труда и заботы в этой отрасли являются веским показателем того, что они сделают уверенные шаги в будущее.

Azersun Holding, являясь одной из основных компаний, обеспечивающих продовольственную безопасность в Азербайджане, выполняет эту задачу и в чайной индустрии. Благодаря деятельности председателя наблюдательного совета Azersun Holding Абдолбари Гоозала под лозунгом «Качество - это наше имя» была достигнута потребительская удовлетворенность в сохраняющей лидерскую позицию в пищевой промышленности на протяжении многих лет компании.

Azersun Holding, обрабатывая чайные листья лучшего качества в нашей стране, представляет их как на мировом, так и местном рынке, распространяет славу азербайджанского чая во всем мире. Группа компаний представляет чайную продукцию Made in Azerbaijan на международных выставках и гордится тем, что способствует популярности азербайджанского чая в мире.