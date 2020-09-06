Новости из Саудовской Аравии обвалили цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в понедельник заметно снижаются на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре, сообщает Интерфакс.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $42,02 за баррель, это на $0,64 (1,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $39,16 за баррель, что на $0,61 (1,53%) ниже уровня предыдущей сессии.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.

Saudi Aramco сообщила в минувшие выходные, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель, до $0,7 за баррель.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.