Экстрадируют ли Ассанжа в США? Суд в Лондоне начал слушание

Ассанж был доставлен в Олд-Бейли из тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.

Слушание, которое должно было начаться еще в мае, было перенесено из-за пандемии коронавируса нового типа. Оно должно продлиться от трех до четырех недель, во время которых обвинение и защита должны представить свои доказательства. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.