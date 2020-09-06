Охлобыстин попросил Путина пощадить Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился «ВКонтакте» к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пощадить» актера Михаила Ефремова, передает «Газета.ру».

Он отметил, что считает Ефремова виновным в смертельном ДТП, но попросил проявить по отношению к нему «несправедливость».

«Ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», — уверен Охлобыстин.

По словам артиста, Ефремов «слаб, раздавлен и лишен репутации и будущего», к тому же не представляет опасности для общества.

«Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», — заключил Охлобыстин.