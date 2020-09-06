Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:20

Невзирая на острый конфликт Китая с США и менее серьезный у того же Китая с остальным западным миром, экономические лавры Поднебесной манят почти всех, чей месячный ВВП ниже 15 000 долларов на душу населения. КНР демонстрирует все большие идейные разногласия с Америкой и Европой – по мере того, как крупнейшая страна мира превращается из сборочного цеха в конструкторское бюро, ее голос приобретает все более басовый тембр, а осанка ясно выражает гордость и уверенность в себе.

Если еще каких-то десять лет назад Китай клепал чужие утюги и не вмешивался ни в какие глобальные процессы, то теперь у Пекина, под стать его экономической, военной, демографической мощи, появляются и политические амбиции. Но у амбиций, даже обоснованных, всегда имеется и оборотная сторона – рискнул отправиться в джунгли, не забывай, что могут и сожрать. Это как отношение к женщине: пока она соответствует домостроевскому правилу «Женщине место на кухне» - ее уважают, ей целуют ручки, пропускают вперед и уступают место в транспорте. Но как только она вышла из уютного женского мирка – все, почитание отменяется. Дамочка, вы зашли в лес, полный диких зверей! Вы знали, что делали и куда направлялись, – так что не рассчитывайте на поблажки. Мало кто в посткарантинный период не мечтает подхватить факел, который сегодня прочно держит Китай. Множатся слухи, что западные корпорации постепенно уходят из Китая, потому что там уровень зарплат слишком уж вырос, а значит надо заманить к себе хотя бы часть этих «освободившихся» китайских предприятий. И грезит этим огромное пространство средне-бедных стран, которые испытывают острый дефицит промышленных мощностей, технологий и связанных с ними рабочих мест. Но сказать – проще, чем сделать. Во-первых никакого массового бегства корпораций из Поднебесной нет – из-за роста зарплат она действительно перестала быть страной с дешевой рабочей силой, и, естественно, со временем приток инвестиций туда сократится. Но это тема не сегодняшнего дня. А во-вторых, даже если это случится, – вы уверены, что готовы подхватить эстафету?

Пару лет назад американцы сняли документальный фильм об одном предприятии США, которое купили китайцы… Фильм весьма поучительный и своевременный. Так вот, отношения у инвесторов с местными рабочими сразу не сложились. Они, как принято у американских рабочих, требовали от китайского начальства выполнять американские нормативы: чтоб на одного рабочего – определенное количество кв. метров, чтоб вентиляция по всему зданию, чтоб дополнительную плату за переработку. А еще месяц отпуска, льготная страховка, выходные дни по праздникам, час на перерыв, столовая по льготным ценам, профсоюзы, рост зарплат раз в 2 года… В общем, наверняка китайцам хотелось кого-то убить, а точнее, – всех, и вместо них посадить за станки своих соотечественников 15-летней давности… Готовых безропотно сносить любые капризы начальства, забыть про слово «права», зато неукоснительно и во всех деталях помнить про слово «обязанности»… В конце концов рабочим и китайскому начальству кое-как удалось найти общий язык с американским трудовым людом, и сейчас у предприятия все хорошо. Но вы же понимаете, что фильм не об этом. А о том, почему западные корпорации в свое время так ухватились за Китай… Каждый, кто хочет стать для Запада вторым Китаем, должен четко понимать - к вам идут не за красивые глаза, а потому, что дешево, просто и без лишней головной боли. Если хотите стать Китаем, то для этого нужно только одно – стать Китаем. Забудьте про трудовое законодательство, про права рабочих, про то, что никого нельзя увольнять без длинной и мучительной процедуры. Забудьте, что можно судиться с начальством и топ-менеджментом, не вспоминайте про экологию, профсоюзы, свежий воздух в цехах, про рост зарплат, пособие по случаю болезни, индексацию доходов в случае инфляции, социальную защищенность, страховку и уж тем более про уверенность в будущем. Если вы хотите все делать по современным гуманистическим стандартам – забудьте про Китай. Что там далеко ходить, Дональд Трамп уже четыре года уговаривает американские корпорации вернуться в Штаты, но особой репатриации из разных стран родного бизнеса что-то не наблюдается. А все как раз потому, что с соблюдением принятых в Америке условий работы бизнес-деятельность там обернется стоимостью среднего iPhone, сопоставимой с ценой лимузина... Западные корпорации, если и уйдут из Китая, то в основном потому, что китайцы слишком уж приблизились к западным стандартам труда: работать за гроши 12 часов в день и жить в одной комнатушке вдесятером – уже не для них. Желающие перенять китайский опыт, осмотритесь и ответьте на вопрос – готовы ли ваши народы трудиться как муравьи, с полувоенной дисциплиной, не смея поднять глаз на начальника? Готовы ли они жить по 10 человек в каморке, получать 100 долларов в месяц, надеясь, что когда-нибудь праздник и на их улице будет? Да, будет, конечно, как только так сразу - когда рак на горе свистнет… А еще производительность труда должна быть в несколько раз выше, чем в бывшем СССР, а дисциплина – как в спецназе. Западные корпорации занимаются бизнесом, а не благотворительностью. Их цель - не осчастливить страну пребывания, а заработать побольше денег и при этом как можно меньше потратить. Не надо их упрекать за это - каждый из нас на их месте поступил бы точно так же.