Саудовский король позвонил Путину

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в Кремле.

"В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, условились о плотной координации

"Обсуждены также коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую президентом России на внеочередном саммите "двадцатки" в марте инициативу по созданию "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции", - цитирует РИА Новости сообщение Кремля.