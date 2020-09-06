Заболевший COVID россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации

Житель российского города Воронеж выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации, в том числе 76 дней на неинвазивной вентиляции легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую больницу скорой медицинской помощи.

В больнице отметили, что в состоянии пациента были дни небольшого улучшения, после чего ему надолго становилось хуже. В итоге медики решили попробовать препарат "сурфактант", который применяется для лечения туберкулеза. По данным больницы, этот препарат надо вводить внутрь легких.

"Врачи-эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились! Вот так, все вместе вытащили человека, без преувеличения, с того света. Девяносто дней в реанимации. Из них 76 дней на вентиляции легких, лежа на животе. В отделении в шутку его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат", - сообщает больница.

Теперь пациент, после трех месяцев в больнице, возвращается домой.