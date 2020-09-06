450 армянских военнослужащих готовят к боям с Турцией израильские источники
Армения направила в Сирию как минимум 450 военнослужащих, чтобы они воевали против турецкой армии и поддерживаемой Анкарой «Свободной армии Сирии». Об этом пишет израильский портал NZİV.net.
Издание не уточняет, идет ли речь о военнослужащих армянской армии или неформальных военных отрядах.
Сообщается, что координацию действий армянских наемников осуществляет генерал военной разведки Сирии Мухсан Нафнуф. При этом делается это в координации с российской авиабазой в Хмеймиме.
Издание отмечает, что участие армянских наемников в войне на стороне Башара Асада стало возможным после того, как Россия в последние месяцы начала оказывать открытую военную поддержку Армении.
Напомним, что несколько дней назад радары засекли военно-транспортный самолет ИЛ-76, который вылетел с российской авиабазы Хмеймим в Сирии и совершил посадку в Ереване. Теперь стало известно, что этот самолет был отправлен для доставки армянских наемников в Сирию. Именно в это же время российская «Независимая газета» выступила с дезинформацией о том, что в Азербайджан были переброшены 500 наемников из Сирии. Эта дезинформация была официально опровергнута министерствами обороны и иностранных дел Азербайджана.