Армения направила в Сирию как минимум 450 военнослужащих, чтобы они воевали против турецкой армии и поддерживаемой Анкарой «Свободной армии Сирии». Об этом пишет израильский портал NZİV.net.

Издание не уточняет, идет ли речь о военнослужащих армянской армии или неформальных военных отрядах.

Сообщается, что координацию действий армянских наемников осуществляет генерал военной разведки Сирии Мухсан Нафнуф. При этом делается это в координации с российской авиабазой в Хмеймиме.