В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. 132 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 37 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 34 837 пациентов вылечились, 551 пациент скончался. Лечение 2030 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.