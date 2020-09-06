Врачи вывели его из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ, передает Коммерсант.

«Состояние Алексея Навального, который проходит лечение в клинике «Шарите — Университетская медицина Берлина» с 22 августа 2020 года, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы, сейчас его отключают от искусственной вентиляции. Он реагирует на вербальные стимулы. Пока что слишком рано говорить о возможных долгосрочных последствиях тяжелого отравления».

«Лечащие врачи держат связь с женой господина Навального. После консультаций с супругой больного в клинике решили, «Шарите» подтверждает, что дальнейшие детали о состоянии пациента будут раскрыты по его желанию».