Раскрыты новые функции Windows
Microsoft раскрыла новые функции Windows, которые появятся после очередного обновления операционной системы.
По словам представителя компании Брэндона Леблана, новые возможности будут доступны для тех, кто установил бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.
Так, пользователи получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста с помощью команд "Копировать" и "Вставить".
В рамках обновления в системе также будет возможен упрощенный голосовой набор, при этом виртуальный ассистент для диктовки сможет сам расставить знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках.