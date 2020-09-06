Раскрыты новые функции Windows

По словам представителя компании Брэндона Леблана, новые возможности будут доступны для тех, кто установил бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.

Так, пользователи получат упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста с помощью команд "Копировать" и "Вставить".

В рамках обновления в системе также будет возможен упрощенный голосовой набор, при этом виртуальный ассистент для диктовки сможет сам расставить знаки препинания. Функция будет доступна на английском, испанском, китайском, французском и других языках.