Решающая неделя в Первой лиге FIFA20

Если после 29-го тура команда Губа (Руфат Нифталиев) опережала ближайшего преследователя – Нахчыван (Джавид Гурбанов) – на 5 очков, уже через два тура команды сравнялись по очкам.

На минувшей неделе в Первой лиге FIFA20 обострилась борьба за чемпионство. До финиша осталось пять туров, и каждое очко на вес золота.

В 33-м туре Губу ждал сложный матч с Shaki Khans, в котором команда Нифталиева победила со счетом 6:5. А матч Нахчывана против Barda Knights был отложен, из-за чего Губа вновь стала единоличным лидером.

Самым неожиданным событием недели стал скачок команды Шеки, которая теперь занимает 3-е место. Молодой Айхан Алиев демонстрирует успешную и стабильную игру, но все же уступил в упорной борьбе лидерам – Нахчывану со счетом 3:4, а Губе – 5:6.

4-е место занимает Karabakh Horses (Турал Гасанов). Это команда в пяти матчах на прошлой неделе трижды сыграла вничью и отстает от 3-й позиции на 2 очка.

С 3-го на 5-е место опустилась команда Qazakh Ashiqs (Вахид Эфендиев). Семь подряд матчей без побед привели к тому, что Газах отстает от лидера уже на 20 очков.

В списке бомбардиров лидирует Айхан Алиев (Шеки). На его счету 86 голов. У Джавида Гурбанова (Нахчыван) 79 голов, у Турала Гасанова (Карабах) – 75.

До конца чемпионата осталось пять туров. Это значит, что на этой неделе турнир завершится.

Все игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.

Наряду с этим всю информацию о Первой лиге FIFA20 можно получить на сайте fifa.gla.az, специально созданном Gaming League Azerbaijan.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.