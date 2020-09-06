Ильхам Алиев: «Иран оказал Азербайджану поддержку»

«За последние несколько лет у нас было более 10 встреч с президентом Роухани. Многие обсужденные в ходе данных встреч вопросы и принятые решения еще больше сблизили наши страны. Было подписано много документов, которые охватывают, можно сказать, все сферы». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время принятия верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в нашей стране Сеида Аббаса Мусави.

«Мы всегда поддерживаем позицию друг друга в рамках международных организаций. Мы всегда проявляем солидарность в рамках таких организаций, как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества (ЕСО). Примерно два месяца назад в связи с очередной военной провокацией, совершенной Арменией против Азербайджана, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества приняли резолюции, поддерживающие позицию и правое дело Азербайджана, осуждающие действия Армении, выступили с заявлениями. Исламская Республика Иран как активный член этих двух организаций, присоединившись к данной позиции, в очередной раз оказала Азербайджану поддержку», - сказал глава государства.

«Агрессия Армении против Азербайджана продолжается. В результате этой агрессии почти 20 процентов наших земель оказались под оккупацией. То, что граждане Азербайджана стали беженцами и переселенцами, – результат именно этой оккупации. В отношении нас – азербайджанцев проведена политика этнической чистки, совершен Ходжалинский геноцид. Армения разрушила наши историко-религиозные памятники, осквернила религиозные памятники. Армяне разрушили наши мечети на оккупированных территориях, в некоторых мечетях они даже содержат скот. Есть много видео и фотодокументов, доказательств, отражающих эти грязные деяния. Их можно найти в интернете. Это преступление, совершенное не только против нас, но и против всего мусульманского мира», - отметил президент Ильхам Алиев.