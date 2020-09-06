Граждане Армении требуют отпустить их в Россию
Сегодня перед зданием правительства Армении прошла акция протеста граждан, желающих вернуться в Россию, пишут армянские СМИ.
Это не первая такая протестная акция, аналогичная состоялась 4 сентября у здания Национального собрания.
Требование протестующих - открыть хотя бы сухопутные границы, чтобы они смогли въехать на российскую территорию.
Участники акции обращают внимание на то, что изначально они приезжали в Армению на короткий срок, по разным обстоятельствам, однако из-за введения ЧП и закрытия вследствие коронавируса границ остались в республике. Некоторые из них вынуждены жить по найму, имея в России свое жилье и возможность устройства на работу. У части протестующих остались в России члены семей. В связи с этим они надеются на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы получить четкие разъяснения касательно перспективы решения их вопроса.